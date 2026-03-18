В МИД раскрыли реакцию России на покупку Японией Tomahawk

Захарова: Россия примет меры в случае покупки Японией ракет Tomahawk

Москва примет ответные меры в случае покупки Японией крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Появление дополнительных ракетных угроз территории России, безусловно, повлечет реакцию с нашей стороны, в частности, необходимость компенсирующих мер в целях поддержания должного уровня обороноспособности», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Россия уже комментировала политику властей Японии, которые предпринимают шаги для ремилитаризации страны. Она подчеркнула, что ракеты Tomahawk нельзя отнести к оборонным видам оружия.

Дипломат призвала Токио усвоить уроки истории, если «руководство Японии не хочет оказаться в том же положении, в котором оно оказалось во время и после Второй мировой войны».

Захарова добавила, что действия Японии негативно влияют на глобальную и региональную стабильность.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что размещение пусковых установок Typhon, предназначенных для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет Standard Missile 6 (SM-6), на одной из американских военных баз в Японии может стать началом создания нового передового ракетного рубежа США у границ России.