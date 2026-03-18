Бывший СССР
17:20, 18 марта 2026Бывший СССР

В МИД Украины назвали условие допуска венгерской комиссии к нефтепроводу «Дружба»

Тихий: Решение о допуске представителей Венгрии к «Дружбе» примет СБУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение о допуске представителей Венгрии к нефтепроводу «Дружба» будет принимать Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит в своем Telegram-канале «Новости.Live».

Он отметил, что решение о допуске на стратегический объект принимается спецслужбой из-за условия военного положения.

Дипломат добавил, что Киев находится в контакте с Будапештом и Братиславой по вопросам состояния нефтепровода. Кроме того, он подчеркнул, что украинская сторона уже предоставила Еврокомиссии ориентировочные сроки восстановления объекта.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила на Украину комиссию, которая должна провести инспекцию на нефтепроводе. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал их «какими-то людьми» и заявил, что ему неизвестны причины их визита.

