Бывший СССР
04:03, 18 марта 2026Бывший СССР

В Молдавии заявили о катастрофически низких запасах бензина

В Молдавии заявили, что запасов бензина в стране хватит всего на три недели
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Запасов бензина в Молдавии хватит на 21 день, сжиженного газа и дизтоплива — на 16 и девять дней соответственно. О катастрофически низких показателях сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале.

Правительство Молдавии 3 марта ввело режим повышенной готовности на 60 дней из-за кризиса в энергетике.

Подчеркивается, что в понедельник, 16 марта, в республику импортировали почти 2,2 тысячи тонн бензина и 2,15 тысячи тонн дизельного топлива. По данным министерства, их ввезли на территорию республики через порт Джурджулешты, а также авто- и железнодорожными цистернами через таможенные пункты в Леушенах и Унгенах.

Ранее власти страны признали неспособность избавиться от российских миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР).

