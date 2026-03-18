В Москве запретили Telegram-канал из-за найденной в нем инструкции

Суд в Москве запретил Telegram-канал за инструкцию о телефонном терроризме

В Москве Останкинский суд удовлетворил ходатайство прокурора и запретил Telegram-канал из-за имевшейся в нем инструкции. Об этом со ссылкой на текст решения суда сообщает ТАСС.

По данным агентства, в запрещенном канале была опубликована подробная инструкция по проведению актов телефонного терроризма ради срыва итоговых экзаменов в вузах. Кроме того в канале публиковались данные банковских карт россиян и инструкции к взлому почтовых адресов для дальнейшей рассылке сообщений о якобы готовящихся актах терроризма.

Ранее адвокат Станислав Дроботов дал россиянам рекомендацию, как защититься от мошенников.