В одной стране стали выдавать бензин по номерам

Mash: В Шри-Ланке стали выдавать бензин по номерным знакам машин

В Шри-Ланке стали выдавать бензин по номерным знакам машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чтобы сократить очереди на АЗС, водителям в южноазиатской стране продают топливо в зависимости от четных и нечетных цифр номера. По информации Цейлонской нефтяной корпорации (CPC), бензин будут выдавать в зависимости от последней цифры номера: машины с четными номерами будут заправлять в четные дни, с нечетными — в нечетные дни. Так власти хотят сократить очереди и упорядочить распределение топлива на фоне глобального энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Большая часть заправок в стране, отмечают туристы, закрыта. Работает лишь одна из трех АЗС. Люди получают СМС о наличии бензина, а владельцам арендованного транспорта присылают QR-коды. Для контроля за порядком на АЗС иногда дежурит полиция.

Шри-Ланка, как и некоторые другие государства в Южной Азии, переживает острый топливный кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. Согласно введенным в стране ограничениям, водителям общественного транспорта разрешено приобретать не более 200 литров топлива в неделю, а обычным автомобилистам — не более 15 литров.

Ранее власти объявили о переводе на четырехдневную рабочую неделю школ, университетов и некоторых других госучреждений. По средам продолжат работать больницы, таможня и порты, а вот госслужащих попросили по возможности воздержаться от поездок в офис, выполняя свои задачи дистанционно.