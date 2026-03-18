В ООН обеспокоились возможностью ядерного удара на Ближнем Востоке

В ООН приготовились к наихудшему сценарию с ядерным ударом на Ближнем Востоке

Являющаяся частью ООН Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает последствия ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам и готовится к возможной ядерной катастрофе в регионе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление директора ВОЗ Ханан Балхи.

«Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и именно это нас беспокоит больше всего», — заявила Балхи. По ее словам, даже при максимальной подготовке невозможно предотвратить колоссальный вред, который будет нанесен региону и всему миру, а последствия растянутся на десятилетия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.