Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 18 марта 2026Мир

В ООН обеспокоились возможностью ядерного удара на Ближнем Востоке

В ООН приготовились к наихудшему сценарию с ядерным ударом на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Являющаяся частью ООН Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает последствия ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам и готовится к возможной ядерной катастрофе в регионе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление директора ВОЗ Ханан Балхи.

«Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и именно это нас беспокоит больше всего», — заявила Балхи. По ее словам, даже при максимальной подготовке невозможно предотвратить колоссальный вред, который будет нанесен региону и всему миру, а последствия растянутся на десятилетия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok