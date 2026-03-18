В Польше разразился скандал после оскорблений украинского журналиста

Депутат Матецкий: прокуратура Лодзи разрешила Украине оскорблять Навроцкого

Районная прокуратура города Лодзь приняла решение о закрытии уголовного дела в отношении украинского журналиста Виталия Мазуренко. Ранее он обвинялся в публичном оскорблении главы Польши Кароля Навроцкого, сообщил польский депутат Дариуш Матецкий в соцсети X

По его словам, надзорное ведомство не усмотрело в действиях журналиста состава преступления.

В связи с этим Матецкий выразил резкое недовольство решением правоохранителей и поставил под сомнение допустимость ситуации, при которой любой иностранный гражданин может безнаказанно оскорблять главу государства публично.

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?!» — вопросил политик.

Инцидент произошел в прошлом году в ходе прямого эфира на телеканале Polsat News. Виталий Мазуренко, выступавший в качестве эксперта, использовал тюремную лексику и сравнил польского лидера с криминальным авторитетом.

