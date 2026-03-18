Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 18 марта 2026Мир

В Польше разразился скандал после оскорблений украинского журналиста

Депутат Матецкий: прокуратура Лодзи разрешила Украине оскорблять Навроцкого
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Районная прокуратура города Лодзь приняла решение о закрытии уголовного дела в отношении украинского журналиста Виталия Мазуренко. Ранее он обвинялся в публичном оскорблении главы Польши Кароля Навроцкого, сообщил польский депутат Дариуш Матецкий в соцсети X

По его словам, надзорное ведомство не усмотрело в действиях журналиста состава преступления.

В связи с этим Матецкий выразил резкое недовольство решением правоохранителей и поставил под сомнение допустимость ситуации, при которой любой иностранный гражданин может безнаказанно оскорблять главу государства публично.

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?!» — вопросил политик.

Инцидент произошел в прошлом году в ходе прямого эфира на телеканале Polsat News. Виталий Мазуренко, выступавший в качестве эксперта, использовал тюремную лексику и сравнил польского лидера с криминальным авторитетом.

Ранее глава Службы военной контрразведки республики генерал Ярослав Стружик заявил, что пророссийских настроений в Польше становится все больше.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok