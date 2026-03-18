В Раде резко отреагировали на подарок Зеленского Карлу III

Нардеп Разумков: Зеленский подарком Карлу III раскрыл государственную тайну

Президент Украины Владимир Зеленский своим подарком королю Великобритании Карлу III раскрыл государственную тайну. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в Telegram.

«Почему для одних — строгие ограничения и ответственность, а для других — возможность передавать секретную информацию в виде подарков?» — резко отреагировал он.

Нардеп отметил, что получает сообщения и звонки от украинских военных, которые шокированы поступком президента.

Первоначально, как пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер, подарок предназначался для президента США Дональда Трампа. Зеленский планировал преподнести презент американскому коллеге во время Мюнхенской конференции по безопасности, но тот не прибыл на мероприятие.