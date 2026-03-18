Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:35, 18 марта 2026

В Раде резко отреагировали на подарок Зеленского Карлу III

Нардеп Разумков: Зеленский подарком Карлу III раскрыл государственную тайну
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим подарком королю Великобритании Карлу III раскрыл государственную тайну. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в Telegram.

«Почему для одних — строгие ограничения и ответственность, а для других — возможность передавать секретную информацию в виде подарков?» — резко отреагировал он.

Нардеп отметил, что получает сообщения и звонки от украинских военных, которые шокированы поступком президента.

Первоначально, как пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер, подарок предназначался для президента США Дональда Трампа. Зеленский планировал преподнести презент американскому коллеге во время Мюнхенской конференции по безопасности, но тот не прибыл на мероприятие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok