10:46, 18 марта 2026

В России определили сферы с наиболее острым дефицитом кадров

Кирилл Луцюк

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России самый острый кадровый дефицит наблюдается в рабочих и инженерных специальностях. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на департамент организационного развития Роскачества.

Речь идет о монтажниках, сварщиках, электромонтажниках и токарях. Кроме того, работодатели по-прежнему предъявляют высокий спрос на айтишников, а именно разработчиков, специалистов по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Похожая ситуация с врачами узкой специальности и средним медицинским персоналом.

В то же время эксперты обратили внимание на расслоение российского рынка труда. Если квалифицированные специалисты могут позволить себе быть более избирательными, оценивая не только уровень дохода, но и условия труда с карьерными перспективами, то другие вынуждены соглашаться на любую работу из-за высокой конкуренции. Кроме того, имеют место завышенные ожидания работодателей при сдержанном уровне заработных плат. Такое явление характерно для маркетинга, SMM, административного персонала и на стартовых позициях в IT. В этих сферах конкуренция среди соискателей обострилась, а значит, работодатели могут предъявлять более высокие требования и не спешить с ростом оплаты труда.

Однако отыскать подходящего сотрудника в России по-прежнему оказывается нелегко. Во-первых, часто не получается найти опытного работника в возрасте от 30 до 45 лет, так как именно на это поколение пришелся спад рождаемости в 1990-е годы. Во-вторых, происходящие изменения создают потребность в специалистах, умеющих пользоваться технологиями, которых не было еще пару лет назад. Это означает, что количество вакансий растет, а вот число требуемых кандидатов остается ограниченным.

Ранее эксперты предупредили, что российские работодатели любят маскировать недостаточно высокие зарплаты сотрудников предложениями различных «бонусов» вроде бесплатного кофе и печенья.

