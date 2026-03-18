В российском городе трещину на мосту залатали «дошираком» и изолентой

Во Владивостоке трещину на мосту залатали «дошираком» и изолентой

Жители Владивостока, не дождавшись реакции властей, залатали трещины на мосту с помощью доширака и изоленты. Об этом пишет портал VL.RU.

Деформационный шов на Рудневском мосту расходится уже не впервые, в очередной раз это произошло в январе. Сквозь образовавшуюся дыру с высоты 30 метров виднелась улица Снеговая. На жалобы горожан чиновники заявили, что проезд для легкового транспорта даже при таких трещинах безопасен, а ремонт обещали провести не раньше чем в апреле, когда в городе установится положительная температура. Тем временем из-за зияющей трещины на мосту стали ежедневно образовываться пробки.

Увидев безразличие властей, горожане решили действовать сами. Одни активисты сложили в ямы несколько мешков с песком. Спустя время к ним присоединились другие энтузиасты — вдохновившись лайфхаком из сети, они заделали разлом брикетами сублимированной лапши и заклеили все синей изолентой.

Ранее в Орловской области дорожную яму заткнули кабачками. Так жители поселка пытались обратить внимание властей на проблемы с дорожным покрытием. В городе Артеме Приморского края нашли еще более оригинальный способ закрыть канализационный люк. Вместо вечно пропадающей крышки люди поставили там унитаз.