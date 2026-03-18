Власти отреагировали на найденную в регионе России свалку с десятками тел животных

Администрация Емельяновского округа: На месте свалки туш коров проводят анализы

На месте скотомогильника в Емельяновском округе Красноярского края проводятся лабораторные анализы обнаруженных туш. Об этом сообщили в администрации муниципалитета журналисту портала Ngs24.ru.

Власти отреагировали на сообщения о свалке и заверили, что уже направили заявление в правоохранительные органы.

В данный момент администрация Емельяновского округа ищет подрядчика для вывоза биоотходов. «У нас не было еще такого инцидента и нам такой подрядчик был не нужен. Раз уж такое приключилось, нужно [найти] специализированную бригаду, которая могла бы работать с биоотходами», — подчеркнул собеседник корреспондента.

Ранее представитель «Народного фронта» Григорий Горячих рассказал журналистам, что о свалке в 100 метрах от трассы ему сообщили жители. По его словам, коровьи останки разделены на на три кучи, а рядом лежат магазинные тележки. До этого в расположенном рядом поселке Придорожный видели подозрительного мужчину на «Газели» с сеном внутри.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.