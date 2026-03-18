16:00, 18 марта 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь в годовщину присоединения Крыма к России

Развожаев: Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Севастополе
Никита Абрамов

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Севастополь в годовщину присоединения Крыма к России. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны», — написал он.

По его словам, обломки БПЛА упали на частный дом в районе Северной стороны. Помимо того, от частей дронов загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли налет на юг России. Уточняется, что 13 беспилотников сбили над Краснодарским краем, два — над Крымом, семь уничтожили над Азовским морем, еще три — над акваторией Черного моря.

