Развожаев: Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Севастополе

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Севастополь в годовщину присоединения Крыма к России. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны», — написал он.

По его словам, обломки БПЛА упали на частный дом в районе Северной стороны. Помимо того, от частей дронов загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли налет на юг России. Уточняется, что 13 беспилотников сбили над Краснодарским краем, два — над Крымом, семь уничтожили над Азовским морем, еще три — над акваторией Черного моря.