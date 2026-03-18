07:31, 18 марта 2026

Выявлен неочевидный фактор риска осложнений после инсульта

Front Stroke: Район проживания влияет на здоровье пациентов после инсульта
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Akkalak Aiempradit / Shutterstock / Fotodom

Условия района, в котором живет человек, могут существенно влиять на восстановление после инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Миллера Университета Майами, изучив связь между характеристиками места проживания и состоянием пациентов в первые месяцы после выписки из больницы. Работа опубликована в Frontiers in Stroke.

В исследовании приняли участие 1329 человек, перенесших инсульт. Ученые проанализировали социально-экономические особенности районов, где жили участники: уровень доходов, плотность населения, степень урбанизации и количество различных заведений — например ресторанов, аптек, магазинов, а также точек продажи алкоголя и табака. Затем исследователи проследили, что происходило с пациентами в течение 90 дней после выписки.

Выяснилось, что люди, проживающие в густонаселенных и менее благополучных районах, чаще сталкивались с неблагоприятными последствиями — повторной госпитализацией или смертью. Вероятность таких исходов у них была примерно на 20 процентов выше, даже после учета возраста, тяжести инсульта и сопутствующих заболеваний.

Авторы предполагают, что на восстановление могут влиять особенности городской среды. В таких районах часто больше заведений быстрого питания, а также точек продажи алкоголя и табака, при этом меньше возможностей для здорового образа жизни и реабилитационной активности. Кроме того, высокая плотность населения и интенсивное движение могут сопровождаться повышенным уровнем загрязнения воздуха и стрессом, что также связано с сердечно-сосудистыми рисками.

По мнению исследователей, результаты показывают, что для снижения риска осложнений важно учитывать не только медицинские факторы, но и социальную и городскую среду, в которой живут пациенты после выписки из больницы.

Ранее стало известно, что ухудшение качества воздуха из-за лесных пожаров повышает риск инсульта.

