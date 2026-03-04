Реклама

Раскрыт малоочевидный фактор риска инсульта

AAN: Ухудшение качества воздуха из-за лесных пожаров повышает риск инсульта
Екатерина Графская
Кратковременное ухудшение качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров может быть связано с ростом числа инсультов и более тяжелым течением заболевания. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых будут представлены на ежегодной встрече American Academy of Neurology (AAN).

Ученые проанализировали последствия сильного задымления, вызванного масштабными лесными пожарами в Канаде, на северо-востоке США летом 2023 года. Они сопоставили данные о качестве воздуха в штате Нью-Джерси с реестром инсультов за июнь-июль 2023 года и за тот же период годом ранее. В дни сильного загрязнения воздуха уровень озона поднимался до 136 частей на миллиард при обычных значениях около 36, а концентрация мелких частиц PM2.5 достигала 211 мкг/м³ против среднего уровня 48,5 мкг/м³.

Анализ показал, что в дни с повышенным уровнем озона инсульты происходили чаще — в среднем 1,25 случая в день против 0,93 в дни с более чистым воздухом. Кроме того, при высокой концентрации загрязнителей чаще наблюдались более тяжелые формы заболевания, включая геморрагические инсульты и поражение крупных артерий.

Отдельно исследователи оценили влияние мелких частиц PM2.5 — одного из основных компонентов дыма лесных пожаров. В дни с повышенной концентрацией таких частиц пациенты с инсультом дольше находились в больнице и имели более высокие показатели тяжести заболевания.

Авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные и основаны на коротком периоде наблюдений. Тем не менее они указывают на возможное влияние дыма лесных пожаров на здоровье мозга.

Ранее ученые выяснили, что кариес в детстве повышает риск инфаркта по взрослом возрасте.

