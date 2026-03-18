Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной патриарха Грузии

Захарова: МИД России выражает соболезнование Грузии в связи с кончиной патриарха

Министерство иностранных дел (МИД) России выражает соболезнования Грузии в связи с кончиной католикос-патриарха Илии II. Об этом официальный представитель российского МИД сообщила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Со своей стороны также хотела бы сказать о наших соболезнованиях», — высказалась Захарова перед ответом на вопрос грузинского журналиста.

Дипломат отметила, что народ Грузии относится к религии и своей истории с душевным трепетом.

Патриарх Илия II умер в возрасте 93 лет 17 марта. Глава Министерства здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе сообщил, что причиной смерти католикос-патриарха стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.

На престол Илия II был избран в декабре 1977 года, интронизация состоялась 25 декабря. До этого он учился в духовной семинарии и академии в Москве.