Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 18 марта 2026

Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной патриарха Грузии

Захарова: МИД России выражает соболезнование Грузии в связи с кончиной патриарха
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России выражает соболезнования Грузии в связи с кончиной католикос-патриарха Илии II. Об этом официальный представитель российского МИД сообщила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Со своей стороны также хотела бы сказать о наших соболезнованиях», — высказалась Захарова перед ответом на вопрос грузинского журналиста.

Дипломат отметила, что народ Грузии относится к религии и своей истории с душевным трепетом.

Патриарх Илия II умер в возрасте 93 лет 17 марта. Глава Министерства здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе сообщил, что причиной смерти католикос-патриарха стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.

На престол Илия II был избран в декабре 1977 года, интронизация состоялась 25 декабря. До этого он учился в духовной семинарии и академии в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok