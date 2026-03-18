00:11, 19 марта 2026

Захарова высказалась о краже «скифского золота»

Марина Совина
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Гаагу соучастницей в краже у крымчан «скифского золота». Об этом она написала в Telegram.

По словам дипломата, нидерландская сторона предпочла руководствоваться не своими обязательствами перед музеями, а политическими соображениями.

«В результате Гаага передала коллекцию не ее законным владельцам, а преступному киевскому режиму, прикрыв свое решение ангажированным вердиктом Верховного суда Нидерландов», — высказалась она.

По мнению Захаровой, Москва рассматривает такие действия Гааги как соучастие в преступлении. Она отметила, что все причастные к краже ответят за совершенное преступление. Она призвала вернуть «скифское золото» в Крым.

Ранее стало известно, что в России возбудили дело о хищении «крымской коллекции». Суд в Амстердаме в 2021 году передал коллекцию ценностей Украине.

