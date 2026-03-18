07:00, 18 марта 2026

Знаменитая исполнительница «проиграла битву с алкоголем» в 37 лет

Алиса Дмитриева

Кадр: Marpha Hip Hop / YouTube

В Румынии не стало рэп-исполнительницы Джанины Георгиу, которая считалась одной из самых популярных артисток в стране. Об этом пишет Need To Know.

Георгиу было 37 лет, она исполняла рэп на английском языке. Рэперша выступала под псевдонимом Chica Con Canna и записала совместные треки со многими знаменитыми коллегами. Сообщается, что 9 марта у Георгиу случился инфаркт.

Дана Котеля, близкая подруга и коллега исполнительницы, написала на своей странице в социальной сети, что у Георгиу были проблемы со спиртным, и она «проиграла битву». «Девушка с огромным талантом, обладательница лучшего женского голоса и манеры исполнения на английском языке в мире румынского рэпа. Искренняя, щедрая, волевая. Тщетно: алкоголь не принял в расчет все эти достоинства», — сказано в сообщении.

Как пишет Need To Know, уход Георгиу нанес ощутимый удар по румынской рэп-сцене, так как многие артисты планировали записать с ней совместные композиции.

Ранее популярный колумбийский певец, выступавший под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию на мотоцикле. Перед этим он выпустил клип, который посмотрело более 10 миллионов человек.

