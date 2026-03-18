19 марта в мире отмечают День клиента. А в России — профессиональный праздник моряков-подводников. Свой юбилей отмечает российская певица Надежда Бабкина. Какие еще торжества проводят 19 марта в РФ и других странах, какие существуют традиции и приметы этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День моряка-подводника

19 марта в нашей стране отмечают профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота Российской Федерации. Его учредили в 1996 году приказом Главкома ВМФ РФ. Хотя история использования подлодок в России началась гораздо раньше — уже в 1906 году император Николай II издал приказ о включении субмарин в список кораблей нового разряда.

Праздники в мире

Международный день клиента

Впервые Международный день клиента отметили 19 марта 2010 года. Праздник придумали представители союзов предпринимателей России и Литвы с целью поощрить постоянных клиентов и привлечь новых. Затем праздник стал набирать в популярности, его поддержали и в других странах. В Международный день клиента крупные и маленькие компании оказывают своим клиентам небольшие знаки внимания: дарят подарки, предоставляют скидки и бонусные баллы.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 марта

Международный день мастера;

Первый день без шапки;

Профессиональный праздник самогощников;

Международный день «Почитай мне!»;

День шприца;

День «Давай смеяться»;

День равноправия в Финляндии;

День черепашек-ниндзя в США.

Какой церковный праздник 19 марта

День памяти 42 мучеников в Амморее

В конце IX века шла война между греческим императором Феофилом и сарацинами, во время одной из битв последние захватили город Амморею и взяли в плен 42 солдата армии Феофила. Чтобы те отказались от христианской веры, их вывезли из родного города и семь лет пытали, а затем казнили.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 марта

День памяти преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского;

День памяти святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного креста и гвоздей;

День памяти преподобномучеников Конона Иконийского и сына его Конона;

День памяти преподобного Аркадия Кипрского;

День памяти преподобного Фридолина Зекингенского.

Приметы на 19 марта

Если 18 марта дятел стучит, будет долгое похолодание.

Если в этот день суставы болят, то будет непогода.

Если утром мороз, то будет еще 40 заморозков.

Если днем мороз, то весна будет теплой.

Нельзя в этот день пить из чужой чашки — поссоришься с ее хозяином.

Кто родился 19 марта

Надежда Бабкина (76 лет)

19 марта 1950 года родилась советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина. Она руководит вокальным ансамблем «Русская песня», который сама же и основала.

Голливудский актер Брюс Уиллис получил известность после роли полицейского Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек». Также снимался в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «12 ярдов», «Пятый элемент» и многих других. Сейчас актер болен, у него диагностирована деменция, он не снимается в кино.

Кто еще родился 19 марта