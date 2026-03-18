19 марта в мире отмечают День клиента. А в России — профессиональный праздник моряков-подводников. Свой юбилей отмечает российская певица Надежда Бабкина. Какие еще торжества проводят 19 марта в РФ и других странах, какие существуют традиции и приметы этого дня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День моряка-подводника
19 марта в нашей стране отмечают профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота Российской Федерации. Его учредили в 1996 году приказом Главкома ВМФ РФ. Хотя история использования подлодок в России началась гораздо раньше — уже в 1906 году император Николай II издал приказ о включении субмарин в список кораблей нового разряда.
Праздники в мире
Международный день клиента
Впервые Международный день клиента отметили 19 марта 2010 года. Праздник придумали представители союзов предпринимателей России и Литвы с целью поощрить постоянных клиентов и привлечь новых. Затем праздник стал набирать в популярности, его поддержали и в других странах. В Международный день клиента крупные и маленькие компании оказывают своим клиентам небольшие знаки внимания: дарят подарки, предоставляют скидки и бонусные баллы.
Какие еще праздники отмечают в мире 19 марта
- Международный день мастера;
- Первый день без шапки;
- Профессиональный праздник самогощников;
- Международный день «Почитай мне!»;
- День шприца;
- День «Давай смеяться»;
- День равноправия в Финляндии;
- День черепашек-ниндзя в США.
Какой церковный праздник 19 марта
День памяти 42 мучеников в Амморее
В конце IX века шла война между греческим императором Феофилом и сарацинами, во время одной из битв последние захватили город Амморею и взяли в плен 42 солдата армии Феофила. Чтобы те отказались от христианской веры, их вывезли из родного города и семь лет пытали, а затем казнили.
Какие еще церковные праздники отмечают 19 марта
- День памяти преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского;
- День памяти святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного креста и гвоздей;
- День памяти преподобномучеников Конона Иконийского и сына его Конона;
- День памяти преподобного Аркадия Кипрского;
- День памяти преподобного Фридолина Зекингенского.
Приметы на 19 марта
- Если 18 марта дятел стучит, будет долгое похолодание.
- Если в этот день суставы болят, то будет непогода.
- Если утром мороз, то будет еще 40 заморозков.
- Если днем мороз, то весна будет теплой.
- Нельзя в этот день пить из чужой чашки — поссоришься с ее хозяином.
Кто родился 19 марта
Надежда Бабкина (76 лет)
19 марта 1950 года родилась советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина. Она руководит вокальным ансамблем «Русская песня», который сама же и основала.
Брюс Уиллис (71 год)
Голливудский актер Брюс Уиллис получил известность после роли полицейского Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек». Также снимался в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «12 ярдов», «Пятый элемент» и многих других. Сейчас актер болен, у него диагностирована деменция, он не снимается в кино.
Кто еще родился 19 марта
- Александр Кокорин (35 лет), российский футболист;
- Егор Гайдар (1956 – 2009), российский политик, экономист, премьер-министр России в 1991-1992 годах;
- Валерий Леонтьев (77 лет), советский и российский эстрадный певец;
- Гленн Клоуз (79 лет), американская актриса;
- Максим Михайлов (38 лет), российский волейболист, олимпийский чемпион.