12:21, 19 марта 2026

Американский рынок упал после решения ФРС

Bloomberg: Рынок акций США упал после решения ФРС сохранить базовую ставку
Вячеслав Агапов

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Рынок акций США упал после решения Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить базовую ставку. Об этом сообщает Bloomberg

ФРС США, выполняющая функции американского Центробанка (ЦБ) второй раз подряд сохранила учетную ставку на уровне 3,5–3,75 процента годовых. Регулятор обратил внимание на несколько повышенный уровень инфляции в стране, а также на факт обострения на Ближнем Востоке, который привел к резкому росту цен на топливо.

Индекс крупнейших компаний в стране S&P 500 снизился на 1,4 процента, до 6624,7 пункта. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на 1,6 процента, до 46 225,15 пункта. Индекс биржи Nasdaq Composite снизился на 1,5 процента, до 22 152,4 пункта. Индекс технологического сектора и крупного бизнеса Nasdaq 100 упал на 1,4 процента, до 24 425,1 пункта.

На фоне стремительного роста цен на нефть бензин в США американцы значительно сократили вложения в акции. Поводом стали опасения инфляции и непредсказуемых последствий боевых действий,

