12:19, 19 марта 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны заявило, что ВС России заняли село Павловка в ДНР
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Боевые действия с противником там вели военнослужащие группировки «Центр». Им удалось нанести поражение пяти бригадам ВСУ, двум бригадам нацгвардии и штурмовому полку.

Украинские войска за сутки потеряли до 345 солдат, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

В этот же день в оборонном ведомстве заявили, что под контроль Вооруженных сил России перешло село Федоровка Вторая в ДНР. Отмечается, что на том направлении боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

