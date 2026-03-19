06:04, 19 марта 2026Силовые структуры

Бизнесмена приговорили к пяти годам за мошенничество с горелками на СВО

ТАСС: Суд приговорил бизнесмена к пяти годам за мошенничество с горелками на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Суд в Москве приговорил генерального директора коммерческого предприятия к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что предприниматель осуществил аферу с горелками в начале спецоперации. Он заключил договор на поставку, но после получения 53,7 миллиона рублей авансовых платежей создавал видимость исполнения обязательств.

Ранее в Кировской области задержали аферистов, присваивавших деньги участников СВО. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

