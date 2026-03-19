Сийярто обвинил Сибигу в распространении фейков о вмешательстве РФ в выборы

Глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в распространении дезинформации о России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его мнению, Украина вновь продемонстрировала, что готова использовать любые инструменты, не колеблясь, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии.

«Теперь глава МИД начал бесстыдную кампанию дезинформации, более того, используя наших венгерских братьев в Закарпатье», — отметил Сийярто.

Ранее Сийярто ответил на критику Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана. До этого Сибига обвинил Орбана, что он якобы использовал «российское вмешательство» в ходе выборов в Венгрии.