Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 19 марта 2026Мир

Главу МИД Украины обвинили в распространении фейков

Сийярто обвинил Сибигу в распространении фейков о вмешательстве РФ в выборы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Omar Havana / Reuters

Глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в распространении дезинформации о России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его мнению, Украина вновь продемонстрировала, что готова использовать любые инструменты, не колеблясь, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии.

«Теперь глава МИД начал бесстыдную кампанию дезинформации, более того, используя наших венгерских братьев в Закарпатье», — отметил Сийярто.

Ранее Сийярто ответил на критику Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана. До этого Сибига обвинил Орбана, что он якобы использовал «российское вмешательство» в ходе выборов в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok