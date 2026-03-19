22:26, 19 марта 2026Мир

Иран применил новую ракету против Израиля

КСИР: Иран впервые применил управляемую ракету «Насралла» против США и Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Армия Ирана впервые применила управляемую ракету «Насралла» в рамках войны с США и Израилем. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«В ходе этой волны операции была применена ракета "Насралла", являющаяся улучшенным и управляемым вариантом ракеты "Гадр"», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе атаки были нанесены удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Хайфе и Ашдоде, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Ракета, вероятно, названа в честь бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее Иран впервые ударил по американскому истребителю F-35. «Самолет-невидимка пятого поколения выполнял боевое задание, пролетая над Ираном, когда ему пришлось совершить экстренную посадку», — заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хоккинс.

    Иран применил новую ракету против Израиля

