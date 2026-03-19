Казахстан временно ограничил ввоз скота

Казахстан ограничил ввоз и транзит скота из-за ситуации с болезнями в России

Казахстан временно ограничил ввоз на территорию страны и транзит по ней живых сельскохозяйственных животных, а также продукции животноводства и кормов без термической обработки из-за ситуации с заболеваемостью в России. Об этом со ссылкой на Минсельхоз Казахстана сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничения, касающиеся скота, были поэтапно введены властями постсоветского государства «в целях недопущения заноса особо опасных болезней животных».

Собеседники журналистов также уточнили, что сейчас казахстанские ветеринарно-контрольные посты работают в усиленном режиме, проводя строгий контроль и досмотр перемещаемых грузов с полной их прослеживаемостью, а также дезинфекцию транспортных средств.

Как напоминает агентство, в Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки пастереллеза и бешенства среди животных. По словам главы региона Андрея Травникова, в области «проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания».

Власти обещают, что все жители, лишившиеся скота в результате убоя, получат полные выплаты. На эти цели в Новосибирской области выделено 200 миллионов рублей.