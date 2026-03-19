Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 19 марта 2026

Казахстан временно ограничил ввоз скота

Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Казахстан временно ограничил ввоз на территорию страны и транзит по ней живых сельскохозяйственных животных, а также продукции животноводства и кормов без термической обработки из-за ситуации с заболеваемостью в России. Об этом со ссылкой на Минсельхоз Казахстана сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничения, касающиеся скота, были поэтапно введены властями постсоветского государства «в целях недопущения заноса особо опасных болезней животных».

Собеседники журналистов также уточнили, что сейчас казахстанские ветеринарно-контрольные посты работают в усиленном режиме, проводя строгий контроль и досмотр перемещаемых грузов с полной их прослеживаемостью, а также дезинфекцию транспортных средств.

Как напоминает агентство, в Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки пастереллеза и бешенства среди животных. По словам главы региона Андрея Травникова, в области «проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания».

Власти обещают, что все жители, лишившиеся скота в результате убоя, получат полные выплаты. На эти цели в Новосибирской области выделено 200 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok