13:56, 19 марта 2026Мир

Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравительными телеграммами с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом по случаю 80-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Дипотношения России и Швейцарии были восстановлены после окончания Второй мировой войны 18 марта 1946 года.

В начале февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Москву. В ходе официального визита он обсудил с Сергеем Лавровым подход к прекращению украинского конфликта и роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в мирном процессе.

15 февраля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия действительно хочет сделать шаг на пути к миру на Украине.

