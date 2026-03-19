Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:42, 19 марта 2026Культура

Лайза Миннелли начала испытывать проблемы с речью и ходьбой

RadarOnline: 80-летняя Лайза Миннелли спровоцировала слухи о тяжелой болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: Chris Pizzello / AP

80‑летняя актриса и певица Лайза Миннелли породила слухи о своей болезни. Об этом сообщает американский таблоид RadarOnline.

Издание обратило внимание на то, что в ходе празднования своего юбилея обладательница премий «Оскар» и «Грэмми» вела себя странно. Она невнятно разговаривала, бессвязно отвечала на вопросы ведущего, постоянно оглядывалась куда-то за кулисы, а также провела почти весь вечер в кресле из-за неспособности самостоятельно передвигаться по сцене. Событие прошло в театре Million Dollar в Лос‑Анджелесе.

В какой-то момент ведущий юбилейного вечера Майкл Файнстайн спросил у Миннелли, чего бы ей хотелось «особого» в честь 80‑летия. На это звезда «Кабаре» громко рассмеялась, после чего встревоженно посмотрела на свою племянницу и спросила у нее: «Тебе?» В другом эпизоде мероприятия зрители отметили, что после музыкального номера Лайзе понадобилась помощь, чтобы покинуть сцену. Она исполнила песню Love Is Here to Stay.

Ранее актриса Анна Терехова рассказала о состоянии своей матери, народной артистки РФ Маргариты Тереховой, страдающей от тяжелой болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok