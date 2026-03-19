Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам кубкового матча с «Зенитом»

Махачкалинское «Динамо» пожалуется на пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Махачкалинское «Динамо» обратится в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам кубкового матча с «Зенитом». Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти. Нам кажется, что пенальти не было. Вот пускай экспертная комиссия и скажет. Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает», — сказал генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

Дагестанский клуб пожалуется на назначенный в игре с петербуржцами пенальти. Момент произошел на восьмой компенсированной к первому тайму минуте, одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран. Пенальти был назначен после просмотра видеоассистента рефери VAR.

«Зенит» выиграл во втором матче Пути регионов с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. В финале он встретится с победителем пары «Крылья Советов» — «Локомотив».

