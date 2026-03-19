Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:17, 19 марта 2026

Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам кубкового матча с «Зенитом»

Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» обратится в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам кубкового матча с «Зенитом». Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти. Нам кажется, что пенальти не было. Вот пускай экспертная комиссия и скажет. Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает», — сказал генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

Дагестанский клуб пожалуется на назначенный в игре с петербуржцами пенальти. Момент произошел на восьмой компенсированной к первому тайму минуте, одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран. Пенальти был назначен после просмотра видеоассистента рефери VAR.

«Зенит» выиграл во втором матче Пути регионов с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. В финале он встретится с победителем пары «Крылья Советов» — «Локомотив».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok