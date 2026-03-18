21:10, 18 марта 2026

Мерц рассказал о касающемся США желании

Мерц заявил, что хочет равноправного партнерства с США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился, что не стесняется спорить с США по вопросам, касающимся конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, Берлин и Вашингтон должны выступать в качестве равноправных партнеров. Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы не хотим, чтобы эта война [на Ближнем Востоке] стала бременем для трансатлантического партнерства. Мы хотим этого партнерства, и оно нам необходимо. Поэтому мы ведем диалог с Вашингтоном на всех уровнях», — сказал канцлер.

Он также подчеркнул, что иногда мнения Германии и США по некоторым вопросам могут расходиться, Берлин может придерживаться «других интересов». По мнению Мерца, партнерские отношения должны выдерживать такой подход.

Ранее сообщалось, что Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон расходятся во мнениях относительно конфликта на Ближнем Востоке, что мешает Европейскому союзу (ЕС) выработать единую позицию по войне США с Ираном.

