19:59, 19 марта 2026Из жизни

Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

Никита Савин
Фото: RuslanKphoto / Shutterstock / Fotodom  

В Гонконге двое буддийских монахов устроили драку на глазах у верующих. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в субботу, 14 марта, в знаменитом монастыре Чук Лам Сим Юэн, одном из самых крупных и известных в регионе. Полицию вызвали в обитель утром. Выяснилось, что во время церемонии покаяния 51-летний монах поспорил с 57-летним собратом за место в очереди.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, в результате которой старший монах получил два удара по лицу. Мужчине потребовалась госпитализация. «Второй монах был арестован за нанесение телесных повреждений», — заявили в полиции, отказавшись раскрыть другие детали происшествия.

В июне 2025 года сообщалось, что в Таиланде буддийский монах устроил драку на похоронах. Священнослужитель пояснил, что напал на мужчину, который часто воровал из храма.

