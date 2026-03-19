Мужчина ворвался в самолет без билета и получил 30-летний запрет на полеты

Пассажир незаконно проник на рейс KLM и получил 30-летний запрет на полеты

Пассажир без билета незаконно проник на рейс KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме, Нидерланды, и получил 30-летний запрет на полеты. Об этом пишет портал NL Times.

По данным источника, 40-летний житель города Венендал, у которого был действующий билет на рейс в Лондон, ворвался на борт, летевший на голландский остров Кюрасао в Карибском море. Мужчина объяснил свой поступок тем, что он якобы пропустил свой рейс на Карибы и пытался сесть на следующий самолет в тот же пункт назначения.

Свидетели видели, как он беспрепятственно забежал в салон, а полицейские задержали его вскоре после того, как экипаж поднял тревогу. После ареста и допроса в день инцидента голландца отпустили до принятия решения прокуратурой о дальнейших юридических действиях. Известно, что, помимо внесения в черный список пассажиров, ему назначили штраф в размере 750 евро (около 71 тысячи рублей) и общественные работы.

Ранее британец попытался попасть в самолет без билета в аэропорту Австралии. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и выхватил пистолет у задержавшего его полицейского.