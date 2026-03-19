Находившийся в браке россиянин потратил на проституток взятые в кредит для семьи миллионы

Находившийся в браке красноярец потратил взятые в кредит 2 млн на проституток

Житель Красноярска, находившийся в браке, потратил на проституток два миллиона рублей, взятые в кредит для семьи. При разводе с женой россиянин захотел переложить на нее половину из этих трат. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россияне прожили официально несколько лет, в браке родилось двое детей. После решения о разводе они начали делить имущество. Супруг предъявил исковые требования о разделе нажитых в браке кредитов. Мужчина пояснил, что брал займы и тратил деньги на семью, по его мнению, долги по ним они должны закрывать вместе.

В свою очередь, жена подчеркнула, что толком она с детьми этих денег не видела. Она признала, что муж вывез их только на отдых в Таиланд. Оставшиеся 2,2 миллиона, как утверждает женщина, супруг использовал для себя. Россиянка обнаружила в телефоне переписку с проститутками. Она поняла, что почти все деньги мужчина потратил на их услуги. По словам женщины, одна встреча обходилась мужу в сумму от 40 до 60 тысяч рублей.

Сейчас суду предстоит решить должен, куда делись деньги из семейных кредитов и кто должен их возвращать.

