Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 19 марта 2026Россия

Находившийся в браке россиянин потратил на проституток взятые в кредит для семьи миллионы

Майя Назарова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Красноярска, находившийся в браке, потратил на проституток два миллиона рублей, взятые в кредит для семьи. При разводе с женой россиянин захотел переложить на нее половину из этих трат. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россияне прожили официально несколько лет, в браке родилось двое детей. После решения о разводе они начали делить имущество. Супруг предъявил исковые требования о разделе нажитых в браке кредитов. Мужчина пояснил, что брал займы и тратил деньги на семью, по его мнению, долги по ним они должны закрывать вместе.

В свою очередь, жена подчеркнула, что толком она с детьми этих денег не видела. Она признала, что муж вывез их только на отдых в Таиланд. Оставшиеся 2,2 миллиона, как утверждает женщина, супруг использовал для себя. Россиянка обнаружила в телефоне переписку с проститутками. Она поняла, что почти все деньги мужчина потратил на их услуги. По словам женщины, одна встреча обходилась мужу в сумму от 40 до 60 тысяч рублей.

Сейчас суду предстоит решить должен, куда делись деньги из семейных кредитов и кто должен их возвращать.

Ранее стало известно, что житель Волгоградской области отправил нюдсы девушки в чат с проститутками и угрожал ей расправой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok