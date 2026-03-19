16:04, 19 марта 2026

Накопленные Россией рупии оказалось сложно потратить

Bloomberg: В Индии начали искать способы использовать накопленные Россией рупии
Кирилл Луцюк

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Россия накопила серьезные запасы индийской национальной валюты, однако ей сложно использовать эти средства в экономике этой южноазиатской страны. Об этом сообщило Bloomberg.

Теперь Резервный банк Индии, выполняющий функции регулятора, ищет, как можно было бы вложить эти средства в местную экономику в продуктивных целях. Как заявил представитель этого ведомства, Индия пытается вести гибкую политику и несколько российских банков уже предложили ей различные варианты использования этих рупий.

Сегодня Индия разрешает России инвестировать рупиевые активы в местные акции с учетом определенных ограничений.

В связи с этим агентство напомнило, что после начала российско-украинского конфликта Индия стала крупным покупателем российской нефти, скупая ее с большой скидкой, поскольку другие импортеры избегали этого энергоносителя. Как результат, у России образовался серьезный рупиевый запас.

В 2025 году индийская рупия стала худшей валютой Азии. В 2026 году ее положение усугубилось из-за ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Нью-Дели. Еще одним негативным фактором оказался непрекращающийся отток инвестиций.

В конце января появилась информация, что доля национальных валют в структуре торговых расчетов России с Китаем и Индией достигла почти 100 процентов.

