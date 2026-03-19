Нацбанк Украины отказался от снижения учетной ставки

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15 % годовых

Нацбанк Украины (НБУ) решил отложить дальнейшее снижение учетной ставки, оставив ее на уровне 15 процентов на фоне ускорения годовой инфляции в феврале до 7,6 процента. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

Отказ от дальнейшего смягчения политики объяснили в НБУ рисками ускорения темпов роста цен и ухудшения инфляционных ожиданий. Последнее связали с ситуацией в энергетике, а также с ростом цен на продукты и топливо. Допустив, что инфляция может продолжить ускоряться на фоне резкого подорожания энергоресурсов во всем мире, в Нацбанке предупредили о готовности в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков повысить ставку и принять дополнительные меры для поддержания ценовой стабильности.

Авторы пресс-релиза отдельно подчеркнули роль внешней помощи, позволяющей финансировать дефицит бюджета и поддерживать международные резервы на высоком уровне. «С начала года Украина получила 5,5 миллиарда долларов официального финансирования», — отметили в НБУ.

В июне 2023 года учетная ставка украинского ЦБ находилась на уровне 25 процентов, после чего ее начали снижать, доведя к июню 2024-го до 13 процентов. Прошлой зимой ставку несколько раз повысили на фоне роста цен, и с тех пор в течение почти 11 месяцев показатель удерживался на уровне 15,5 процента. Полтора месяца назад НБУ впервые за полтора года опустил ставку, но теперь решил не продолжать цикл.

