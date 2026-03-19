Названы признаки опасного головокружения при резком подъеме

Кардиолог Агарвал: Головокружение может быть сигналом проблем с кровообращением

Головокружение при резком подъеме может быть сигналом проблем с давлением и кровообращением, считает врач-кардиолог Ашиш Агарвал. Признаки опасной потери равновесия он назвал в беседе с The Times of India.

По словам специалиста, при смене положения тела может темнеть в глазах из-за резкого падения артериального давления. Кровь отливает к ногам, и мозг на короткое время недополучает кислород. «Если кровоток не успевает восстановиться, человек может почувствовать потерю равновесия», — отметил врач.

Кардиолог подчеркнул, что обезвоживание, усталость, недосып и длительные перерывы между приемами пищи повышают вероятность таких состояний, поскольку снижают способность организма адаптироваться к изменениям.

Кардиолог добавил, что редкие эпизоды головокружения при подъеме обычно не представляют опасности. Однако частые случаи требуют внимания, особенно если сопровождаются такими симптомами, как обморок, дискомфорт в груди или затуманенное зрение.

Ранее специалисты благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга рассказали, как отличить обычную головную боль от боли из-за новообразования. По их словам, главное отличие состоит в том, что боль при опухолях почти не реагирует на прием обезболивающих средств.