12:25, 19 марта 2026Из жизни

Осьминог избил крупную рыбу за плохую работу

На видео сняли осьминога, ударившего рукой крупную рыбу
Олег Парамонов
Кадр: National Geographic Pristine Seas

Ученые зафиксировали на видео, как осьминог ударил рукой крупную рыбу в южной части Тихого океана. Об этом сообщает издание Discover Wildlife.

Исследователи из National Geographic Pristine Seas опустили подводную камеру примерно в 120 километрах от группы островов к северу от Фиджи. Им удалось снять, как осьминог, относящийся к виду Octopus cyanea, ударил рукой групера, а затем попытался стукнуть плывшего мимо летрина, но промахнулся.

По словам морского эколога Криса Томпсона, действия осьминога могут объясняться тем, что рыба мешала ему добраться до добычи. Кроме того, не исключено, что осьминог и групер охотились вместе. В этом случае осьминог мог избить его за плохую работу. «Возможно, на этом видео осьминог следит за тем, чтобы групер не отлынивал», — объяснил он.

Руками называются конечности осьминогов и других головоногих моллюсков, покрытые рядами присосок или крючьев. У кальмаров, каракатиц, сепиолид и спирулид также имеются щупальца — парные ловчие конечности. У осьминогов щупальцев нет.

Ранее сообщалось, что осьминоги в некоторых случаях бьют рыб без причины. Ученые предположили, что они поступают так от злости.

