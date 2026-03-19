07:33, 19 марта 2026

Правозащитница Меркачева передаст Путину новый список на помилование
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В конце 2026 года правозащитница Ева Меркачева планирует передать президенту России Владимиру Путину новый список на помилование. Об этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, консультативный орган готов регулярно готовить перечень кандидатов на помилование, однако возможность передать его главе государства появляется только на встрече с ним, проходящей как правило в декабре. «Если мне дадут слово, я всегда попрошу, — подчеркнула Меркачева. — Чтобы это было традицией».

17 марта стало известно, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Сообщалось, что среди них есть родные участников специальной военной операции и россиянки с детьми. Глава государства согласился рассмотреть список кандидатов в декабре 2025 года. Перечень он попросил предоставить Меркачеву, которая и выступила с инициативой помиловать ряд россиян, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления.

8 марта 2024 года Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь Международного женского дня. В список попали россиянки с несовершеннолетними детьми, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции. Тогда с предложением также выступила Меркачева.

    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    В российском регионе во время отражения массированной атаки ВСУ пострадала женщина

    В США возмутились беспорядочными и глупыми действиями Трампа

    Лимиты по кредитным картам в России упали

    Путину передадут новый список на помилование

    Omoda анонсировала новый кроссовер для России

    Россиянка описала питание в Японии и Китае словами «что мы считаем полезным, там не едят»

    400-килограммовый мужчина раскрыл свои траты на еду

    Раскрыт неочевидный предвестник деменции

    Цена нефти марки Brent достигла новой отметки

    Все новости
