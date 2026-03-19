Комбат ВСУ Велиш отдал приказ на убийство мирных жителей Сопычи

Российские силовые структуры установили командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ об убийстве мирных жителей в селе Сопычь, Сумской области. Об этом сообщили ТАСС источники в силовых ведомствах.

«Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады теробороны Велиш Вельдар Шукурджиев оглы», — заявил собеседник агентства. По его данным, звание подполковника неонацисту присвоили 8 марта «авансом» за удержание населенного пункта.

Вельдар Велиш ранее участвовал в так называемой «антитеррористической операции» Украины (АТО) в Донбассе и причастен к убийствам мирных жителей региона. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранителями.

По данным силовых структур, военные 104-й бригады терроризировали жителей приграничного села, обстреливая их из минометов, нанося удары FPV-дронами и атакуя дома тяжелыми коптерами «Баба-яга». Военнослужащие группировки «Север» эвакуировали мирных жителей из находившегося под огневым контролем населенного пункта.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли несколько населенных пунктов Сумской области. Речь идет о населенных пунктах Рогозное, Малая Бобылевка и Сопычь.