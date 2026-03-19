20:48, 19 марта 2026Наука и техника

Раскрыта новая глобальная угроза для здоровья людей

Lancet: Глобальное потепление повышает риск преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Повышение температуры из-за изменения климата может напрямую снижать физическую активность людей и увеличивать риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные из 156 стран за период с 2000 по 2022 год. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Global Health.

Ученые выяснили, что каждый дополнительный месяц с температурой выше 27,8 градуса приводит к росту доли физически неактивных людей примерно на 1,4. Особенно заметен эффект в странах с низким и средним уровнем дохода, где жара сильнее ограничивает возможности для спорта и повседневной активности.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

По прогнозам, к 2050 году уровень физической неактивности продолжит расти, особенно в тропических регионах. Это может привести к дополнительным сотням тысяч смертей ежегодно и значительным экономическим потерям — из-за снижения продуктивности и роста нагрузки на системы здравоохранения.

Авторы подчеркивают, что проблема требует новых решений: от адаптации городов к жаре и создания доступных кондиционируемых спортивных пространств до информирования населения о рисках. В противном случае изменение климата может стать не только экологической, но и серьезной угрозой для глобального здоровья.

Ранее ученые выяснили, что препарат метформин может ослаблять пользу физических упражнений.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    В России предупредили фон дер Ляйен о скорой «зиме»

    В США допустили уничтожение двух стран из-за войны с Ираном

    В Финляндии обвинили Европу в лицемерии из-за России и Израиля

    В США рассказали о «подарке» Путину из-за Ирана

    В Раде заявили о планах Зеленского попытаться атаковать ядерные подлодки России

    Мужчинам раскрыли неожиданное последствие плохого сна

    Учитель математики разделся догола и отправился гулять по улицам без трусов

    В Госдуму внесли законопроект об использовании ВС РФ для защиты граждан за рубежом

    Колумбия запретила наемничество в ВСУ

    Все новости
