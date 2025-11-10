Популярный препарат оказался связан со снижением пользы от физических нагрузок

JCEM: Препарат метформин может ослаблять пользу физических упражнений

Одно из самых назначаемых средств для профилактики диабета — метформин — может неожиданным образом ослаблять пользу физических упражнений. К такому выводу пришли исследователи Рутгерского университета (США), опубликовавшие результаты в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые наблюдали 72 взрослых с риском метаболического синдрома, разделив их на группы с разной интенсивностью тренировок — с метформином и без него. За 16 недель у всех участников улучшались функции сосудов и чувствительность тканей к инсулину, но у тех, кто принимал препарат, эти эффекты были значительно слабее. Метформин также снижал прирост физической выносливости и ухудшал контроль уровня глюкозы после нагрузок.

Как отмечают авторы, препарат частично блокирует работу митохондрий — энергетических центров клеток, что помогает снижать сахар в крови, но одновременно мешает организму адаптироваться к тренировкам. Это значит, что люди, совмещающие прием метформина и спорт, могут не получать ожидаемого оздоровительного эффекта. Ученые подчеркивают: отказываться от терапии нельзя, но врачам следует внимательнее подбирать схемы лечения и нагрузок, чтобы сохранить пользу обоих подходов.

