Выявлена опасность популярных препаратов от изжоги

CM: Лекарства от изжоги и кислотного рефлюкса ухудшают исходы лечения рака груди

Распространенные лекарства от изжоги и кислотного рефлюкса могут ухудшать исходы лечения рака груди. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса, проанализировав данные 23 тысяч пациентов в рамках крупнейшего международного исследования, опубликованного в Cancer Medicine (CM).

Ингибиторы протонной помпы, применяемые для снижения кислотности желудка, оказались связаны с худшей выживаемостью и на 36 процентов повышенным риском тяжелых побочных эффектов во время терапии. Исследователи предполагают, что эти препараты могут нарушать всасывание противоопухолевых средств и влиять на работу иммунной системы.

Кроме того, у пациентов, принимающих лекарства от давления — бета-блокаторы, ингибиторы АПФ и антагонисты кальция — также наблюдалось больше осложнений, хотя влияние на выживаемость не выявлено. В то же время статины и метформин не показали отрицательного эффекта, подтвердив свою безопасность.

Авторы подчеркивают: прекращать прием назначенных лекарств нельзя, но врачам следует тщательно учитывать возможные лекарственные взаимодействия и пересматривать схемы лечения, чтобы повысить эффективность терапии рака груди.

