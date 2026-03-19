Раскрыты планы на жизнь убитого из-за девушки российского подростка

Убитый в Петербурге 17-летний подросток хотел стать инженером

Убитый в Санкт-Петербурге из-за девушки 17-летний подросток хотел стать инженером. Об этом Telegram-каналу «112» рассказал его дед.

Мужчина отметил, что его внук учился в 11-м классе физико-математической школы и был отличником. Особенный интерес у мальчика вызывали математика, физика и химия, добавил родственник.

19 марта около железнодорожной станции под Санкт-Петербургом откопали изрезанного 17-летнего юношу. Оказалась, что с ним расправился его 16-летний знакомый, конфликт с которым произошел из-за девушки.