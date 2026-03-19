Экономика
13:50, 19 марта 2026Экономика

Россия поставила в страны СНГ газировки на сотни миллионов долларов

Россия за год экспортировала газировки на $300 млн
Дмитрий Воронин

Фото: SrideeStudio / Shutterstock / Fotodom

Стоимость российского экспорта сладкой газировки объемом 420 тысяч тонн достигла в 2025 году 302 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на оценки экспертов сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Показатель вырос к уровням 2024 года на четыре процента. Отечественные производители экспортировали этот вид напитков в 85 стран мира, но основные объемы пришлись на рынки государств СНГ. В пятерку ключевых покупателей российской газировки вошли Казахстан (92 миллиона долларов), Белоруссия (65 миллионов), Узбекистан (44 миллиона), Киргизия (20 миллионов) и Армения (14 миллионов).

Траты на напитки из РФ больше всего увеличили в прошлом году Армения, Абхазия и Белоруссия — на 60 процентов,35 процентов и 23 процента соответственно.

Ранее стало известно, что российский экспорт льняного масла взлетел за год в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, и произошло это прежде всего за счет возобновившихся впервые с 2021-го поставок в Чили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    В России оценили ситуацию на рынке электрокаров

    Россия поставила в страны СНГ газировки на сотни миллионов долларов

    Лукашенко сделал заявление о политзаключенных в Белоруссии

    Все новости
