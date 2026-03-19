Россия поставила в страны СНГ газировки на сотни миллионов долларов

Россия за год экспортировала газировки на $300 млн

Стоимость российского экспорта сладкой газировки объемом 420 тысяч тонн достигла в 2025 году 302 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на оценки экспертов сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Показатель вырос к уровням 2024 года на четыре процента. Отечественные производители экспортировали этот вид напитков в 85 стран мира, но основные объемы пришлись на рынки государств СНГ. В пятерку ключевых покупателей российской газировки вошли Казахстан (92 миллиона долларов), Белоруссия (65 миллионов), Узбекистан (44 миллиона), Киргизия (20 миллионов) и Армения (14 миллионов).

Траты на напитки из РФ больше всего увеличили в прошлом году Армения, Абхазия и Белоруссия — на 60 процентов,35 процентов и 23 процента соответственно.

Ранее стало известно, что российский экспорт льняного масла взлетел за год в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, и произошло это прежде всего за счет возобновившихся впервые с 2021-го поставок в Чили.