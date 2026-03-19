19:48, 19 марта 2026

Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

Российская туристка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что иск подала туристка из Екатеринбурга, которая отказалась от оздоровительного десятидневного тура на Шри-Ланку, так как не успела оформить загранпаспорт. Договор подразумевал полный возврат средств, но турагент вернул клиентке лишь 20 тысяч рублей.

Россиянка подала в суд, ее требования признали законными. Когда решение вступит в силу, соотечественнице возместят оставшуюся сумму, причиненный моральный вред, штраф, а также расходы на представителя.

Ранее турист сломал позвоночник в Дагестане и отсудил у туроператора миллион рублей. Травму житель Саратова получил во время катания на катере по Сулакскому каньону.

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Все новости
