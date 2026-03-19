Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

Российская туристка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что иск подала туристка из Екатеринбурга, которая отказалась от оздоровительного десятидневного тура на Шри-Ланку, так как не успела оформить загранпаспорт. Договор подразумевал полный возврат средств, но турагент вернул клиентке лишь 20 тысяч рублей.

Россиянка подала в суд, ее требования признали законными. Когда решение вступит в силу, соотечественнице возместят оставшуюся сумму, причиненный моральный вред, штраф, а также расходы на представителя.

Ранее турист сломал позвоночник в Дагестане и отсудил у туроператора миллион рублей. Травму житель Саратова получил во время катания на катере по Сулакскому каньону.