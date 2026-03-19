Российская певица записала трек на китайском

Певица Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, объявила о выходе своего первого релиза на китайском языке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В своей публикации супруга владельца Black Star Пашу выложила короткий отрывок произведения и тизер.

«Догадались, что происходит? Трек "Потеряла голову" на китайском. Сама в шоке, как это произошло», — написала Анна в посте.

Один из главных хитов Ханны «Потеряла голову» (в его русскоязычной версии) вышел в 2015 году. В том же году в социальных сетях Ивановой появился официальный клип на эту композицию.

