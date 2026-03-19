Актриса Сидни Суини устроила съемку в нижнем белье в кинотеатре для бренда Syrn

Американская актриса Сидни Суини устроила откровенную съемку в кинотеатре для собственного бренда нижнего белья Syrn. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

28-летняя звезда «Эйфории» и «Горничной» предстала перед камерой в белом корсете без бретелей и кружевных трусах. Кроме того, на ней были надеты полупрозрачные перчатки длиной выше локтя и подвязка для чулок.

Во время позирования знаменитость встала ногами на кресло, на котором лежала белая шуба, высунула язык и высыпала на себя пакет с попкорном.

Ранее Сидни Суини анонсировала новую коллекцию нижнего белья Syrn откровенным видео и вызвала обсуждения в сети. Тогда актриса продемонстрировала на себе комплекты, которые состояли из укороченного топа и трусов с высокими вырезами.