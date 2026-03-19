Спецпредставитель Путина заявил о страхе генсека НАТО перед Трампом

Дмитриев заявил, что генсек НАТО Рютте боится Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте боится президента США Дональда Трампа, потому что альянс не стал помогать Вашингтону в конфликте на Ближнем Востоке. С таким мнением выступил спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев, его цитирует РИА Новости.

«НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий», — сказал чиновник.

Он также высказался по поводу выступления Рютте, в ходе которого тот заявил, что союзники по НАТО пытаются найти способ обеспечить безопасность Ормузского пролива. Дмитриев заявил, что Рютте выглядит испуганно, записывая «послание папочке».

5 марта Рютте заявил, что Североатлантический альянс не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после попадания в турецкое воздушное пространство ракеты, якобы принадлежащей Исламской республике.