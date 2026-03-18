22:44, 18 марта 2026Интернет и СМИ

США зарегистрировали домен aliens после обещаний Трампа об инопланетянах

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Правительство Соединенных Штатов зарегистрировало домен aliens.gov. Это произошло вскоре после того, как американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать документы об инопланетянах и НЛО, сообщает РИА Новости.

Если сейчас перейти по этой ссылке, перед пользователем окажется пустая страница. Пока там нет никакого контента. В переводе с английского слово aliens может обозначать как инопланетян, так и проживающих в США жителей других стран, так что до конца неясно, чему будет посвящен сайт.

Уточняется, что домен был зарегистрирован 18 марта Исполнительным офисом президента США.

В конце февраля Трамп сообщил, что поручил раскрыть секретные документы об НЛО.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

    Каллас призвали заменить на посту главы евродипломатии

    В США оценили шансы экономики страны выдержать войну с Ираном

    В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

    Захарова высказалась о новых антироссийских санкциях Евросоюза

    США зарегистрировали домен aliens после обещаний Трампа об инопланетянах

    «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Голливудский актер и отсутствовавший на публике экс-глава офиса Зеленского съездили к ВСУ

    Лолита едва не лишилась дома в Болгарии из-за ошибки строителей

    Все новости
