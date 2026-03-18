США зарегистрировали домен aliens после обещаний Трампа об инопланетянах

Правительство Соединенных Штатов зарегистрировало домен aliens.gov. Это произошло вскоре после того, как американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать документы об инопланетянах и НЛО, сообщает РИА Новости.

Если сейчас перейти по этой ссылке, перед пользователем окажется пустая страница. Пока там нет никакого контента. В переводе с английского слово aliens может обозначать как инопланетян, так и проживающих в США жителей других стран, так что до конца неясно, чему будет посвящен сайт.

Уточняется, что домен был зарегистрирован 18 марта Исполнительным офисом президента США.

В конце февраля Трамп сообщил, что поручил раскрыть секретные документы об НЛО.