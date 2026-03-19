Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

Под Одессой атаковали судно с военными поставками НАТО, груз утонул

Вооруженные силы России (ВС РФ) потопили военный груз из стран НАТО, который доставили в порт Измаил Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, удар по барже, прибывшей из Румынии, был нанесен дроном-камикадзе «Герань». Лебедев отметил, что хоть судно и не было уничтожено, часть груза вывалилась в Дунай и утонула. Сама баржа, сильно накренившись, ушла в Румынию.

Известно также, что беспилотниками была атакована портовая подстанция, после чего в городе пропал свет. Удар наносился и по автобазе коммунальщиков, которую украинские военные приспособили под стоянку техники противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что желание Украины контролировать Черное море — фантазии, которым не суждено сбыться.