Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:40, 19 марта 2026

Под Одессой атаковали судно с военными поставками НАТО, груз утонул
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) потопили военный груз из стран НАТО, который доставили в порт Измаил Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, удар по барже, прибывшей из Румынии, был нанесен дроном-камикадзе «Герань». Лебедев отметил, что хоть судно и не было уничтожено, часть груза вывалилась в Дунай и утонула. Сама баржа, сильно накренившись, ушла в Румынию.

Известно также, что беспилотниками была атакована портовая подстанция, после чего в городе пропал свет. Удар наносился и по автобазе коммунальщиков, которую украинские военные приспособили под стоянку техники противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что желание Украины контролировать Черное море — фантазии, которым не суждено сбыться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Россиянам объяснили риски при покупке китайских шин

    Трамп прислал письмо Токаеву и пригласил его в два места

    Россиянин выиграл 12,3 миллиона рублей на четырех матчах Лиги чемпионов

    В России ответили на планы Украины контролировать Черное море

    В России объяснили приостановку переговоров с США и Украиной

    Найдено природное средство для снижения риска развития диабета

    ФСБ показала видео задержания и допроса расправившегося с депутатом Новой Каховки агента

    Названы главные признаки скорого краха компании

    Стало известно об ухудшающейся ситуации на Украине из-за атаки США на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok