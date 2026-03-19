Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:48, 19 марта 2026

Лисовец назвал пять выдающих отсутствие вкуса вещей в гардеробе

Екатерина Ештокина
Фото: Mark Lennihan / Reuters

Российский стилист Владислав Лисовец назвал пять вещей в гардеробе, которые выдают отсутствие вкуса. Комментарий приводит Life.ru.

«Самый главный антитренд на весну 2026 года как для мужчин, так и для женщин — это кроссовки, особенно высокие кроссовки у мужчин. Это очень устаревший тренд», — заявил специалист.

Кроме того, модный эксперт внес в список объемный оверсайз и верхнюю одежду с покатыми, обвисшими плечами. В то же время он призвал отказаться от капюшона, накинутого поверх тренча или плаща.

Вместе с тем Лисовец заявил, что образ, состоящий из джинсов, белых кед и бейсболки, стал массовым и неинтересным. Помимо этого, некоторые детали имиджа — высокий хвост, спущенные на кончик носа очки и сумка, которую носят перед собой, — придают образу провинциальности.

Ранее в марте Лисовец посоветовал россиянкам носить наряды в стиле 80-х. В настоящее время популярными вновь оказались вещи с объемными плечами, заявил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok