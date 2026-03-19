Трамп рассказал об одном запрете Нетаньяху

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 19 марта 2026

Трамп рассказал, что запретил Нетаньяху атаковать нефтяные и газовые объекты
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что запретил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху атаковать нефтяные и газовые объекты в ходе операции против Ирана. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я сказал ему, чтобы он не делал этого. И он сказал, что не будет этого делать», — заявил американский лидер в ходе общения с журналистами.

Трамп подчеркнул, что прекрасно ладит с Нетаньяху. «Все согласовано. Но иногда он что-то делает, и если мне это не нравится, то мы больше этим не занимаемся», — объяснил глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Южный Парс» в случае, если Тегеран нанесет удар по Катару.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok